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Nevşehir'de teknoloji meraklıları için ücretsiz eğitim merkezi açıldı

22.02.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de teknoloji meraklıları için ücretsiz eğitim merkezi açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesinin ücretsiz robotik kodlama eğitimi vereceği merkez, törenle hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Kapadokya Eğitim Merkezi'nde "Robo&Kod Kafe" hazırlandı.

Her yaştan öğrencinin eğitim alabileceği merkezin açılış kurdelesi, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından kesildi.

Becel ve Savran, birimlerde eğitim almaya başlayan kursiyerleri ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Becel, Nevşehirli gençleri bilimle buluşturacak merkezin, teknolojinin hayatın her alanına girdiği süreçte önemli bir adım olduğunu belirtti.

Küçük yaşlardan itibaren alınacak eğitimlerin gelecekte başarılı sonuçları da beraberinde getireceğine inandığını aktaran Becel, "Dünya farklı bir noktaya evriliyor. Bilimle gençleri buluşturmak son derece önemli. Teknolojik üstünlüklerimiz olmazsa hiçbir alanda başarılı olmamız mümkün değil. İHA ve SİHA'ların bize sağlamış olduğu üstünlükle operasyonlarda çok başarılı olduk. Bunu yapanlar Nevşehir'den ve ülkemizin farklı yerlerinden çıkan gençlerdi." dedi.

Başkan Savran da açılışı yapılan merkezde öğrencilerin uzmanlarla çalışma imkanı bulabileceği gibi yeteneklerini geliştirebilecekleri seminerlere de katılabileceklerini söyledi.

İnsansız sistemler üzerine araştırma yapan 12-24 yaş aralığındakilerin merkezden ücretsiz faydalanabileceklerini ifade eden Savran, geleceğin yazılımcılarının, bilişimcilerinin, savunma sanayisi noktasında yeni fikirler üreterek daha fazla gencin yetişmesine katkı sağlanacağını da sözlerine ekledi.

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