YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek

Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek

15.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de suça karışan 26 yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ​​​​​​​polis ekipleri, adli makamlarca haklarında karıştıkları suçlardan işlem yapılan çeşitli ülke vatandaşı 26 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

​​​​​​​Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından, jandarmanın koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkilediNevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef olduGümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef oldu
Sınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattıSınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:09
Öğle
12:47
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
21:56
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.