Nevşehir'de yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de suça karışan 26 yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ​​​​​​​polis ekipleri, adli makamlarca haklarında karıştıkları suçlardan işlem yapılan çeşitli ülke vatandaşı 26 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

​​​​​​​Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından, jandarmanın koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.



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