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Nevşehir'de yayanın ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

21.09.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de yayanın ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir Oto Sanayi Sitesi girişinde dün yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya (76) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan K.Y. (64) polis merkezine teslim oldu.

Gözaltına alınan K.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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