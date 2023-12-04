YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

04.12.2023 08:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den 50 ACR 443 plakalı otomobiliyle Avanos ilçesine gitmekte olan R.K, kendisini telefonla arayan arkadaşlarıyla buluşmak için aracını sağ şeride çekerek bekledi.

Başka bir araçla yolun diğer tarafına gelen arkadaşlarının yanına gitmek isteyen R.K'ye, koşarak karşı tarafa geçmek istediği sırada M.K'nin kullandığı 34 DJJ 219 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen R.K'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de polis ve jandarmadan kumar uygulamasıBalıkesir’de polis ve jandarmadan kumar uygulaması
Deprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin ettiDeprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin etti
Kazada yola devrilen elektrik direğini el birliğiyle kaldırıp böyle taşıdılarKazada yola devrilen elektrik direğini el birliğiyle kaldırıp böyle taşıdılar
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 4 Aralık Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:36
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:49

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Pazartesi

Bagdatli eczanesi
Avanos
Feralan eczanesi
Derinkuyu
Bahadir eczanesi
Gulsehir
Hülya eczanesi
Urgup
Onur eczanesi
Merkez
Yilmaz eczanesi
Acigol
Kusçu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.