Nevşehir'deki "Narkoçelik" operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

OPERASYON

17 Nisan'da, kent merkezi ile Avanos, Acıgöl, Ürgüp ve Kozaklı ilçelerinde 240 personelle 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, polis helikopteri, dron ve narkotik dedektör köpeklerle de destek sağlanmıştı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 328 uyuşturucu hap, 602 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 58 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, gözaltına alınan 57 şüpheliden 27'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.





