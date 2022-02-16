Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Ateş"in de destek verdiği aramalarda, 18 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram esrar, 16 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, kılıç, pompalı tüfek, 30 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, M.Ö, U.B, S.Y. ve L.K, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek" suçundan tutuklandı.
Operasyon, polis kamerasıyla görüntülendi.
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