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Nevşehir’e toz fırtınası uyarısı yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 08.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e 9 Ekim Cuma günü için fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Nevşehir’de 9 Ekim Cuma günü fırtına uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e 9 Ekim Cuma günü için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Nevşehir’de 9 Ekim Cuma günü fırtına uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli olması istendi. Yapılan açıklamada, “ 9 Ekim Cuma günü sabah saat 10.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgarın yanı sıra toz fırtınası beklenmektedir. Olası muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızı tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Nevşehir Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
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Sabah
06:37
Öğle
12:34
İkindi
15:47
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Gül Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
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