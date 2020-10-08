Nevşehir’e toz fırtınası uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e 9 Ekim Cuma günü için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Nevşehir’de 9 Ekim Cuma günü fırtına uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli olması istendi. Yapılan açıklamada, “ 9 Ekim Cuma günü sabah saat 10.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgarın yanı sıra toz fırtınası beklenmektedir. Olası muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızı tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.



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