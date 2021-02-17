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Nevşehir'in 4 ilçesinde eğitime kar engeli

17.02.2021 23:41 | Son Güncelleme:
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Nevşehir'in 4 ilçesinde eğitime kar engeli

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Söz konusu ilçelerin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, il genelinde önceki gün başlayan kar yağışının aralıklarla etkili olması ve yollardaki buzlanma riski nedeniyle, yüz yüze eğitime 18 Şubat perşembe günü ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da bir gün süreyle idari izinli sayılacakları bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde yüz yüze eğitime 17 Şubat'ta da ara verilmişti.

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Nevşehir Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:22
Öğle
13:00
İkindi
16:00
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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