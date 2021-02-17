Nevşehir'in 4 ilçesinde eğitime kar engeli

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Söz konusu ilçelerin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, il genelinde önceki gün başlayan kar yağışının aralıklarla etkili olması ve yollardaki buzlanma riski nedeniyle, yüz yüze eğitime 18 Şubat perşembe günü ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da bir gün süreyle idari izinli sayılacakları bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde yüz yüze eğitime 17 Şubat'ta da ara verilmişti.

