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NEVÜ öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programından destek almaya hak kazandı.Danışmanlığını Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof.

NEVÜ öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programından destek almaya hak kazandı.
Danışmanlığını Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çeribaş’ın yaptığı “Nevşehir’de Kadın Folkloru” başlıklı proje önerisi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencilerinden Betül Yılmaz yürütücülüğünde Özge Ülkü Eraslan ve Ceren Ertürk tarafından hazırlanan proje başarısı nedeniyle memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, “Üniversite ve bölüm olarak öğrenci arkadaşlarımızı kutluyor, nice başarılar diliyoruz” diye konuştu.

NEVÜ öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı

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