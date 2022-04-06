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Nevzat Yamaç Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası, Mersin'de yapılacak

06.04.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevzat Yamaç Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası, Mersin'de yapılacak

Nevzat Yamaç Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası, Mersin'de yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 27-30 Nisan tarihlerinde Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenecek.

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