Nevzat Yamaç Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası, Mersin'de yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 27-30 Nisan tarihlerinde Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenecek.



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