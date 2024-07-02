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New Generation Açıkhava konserlerinde bomba isimler: Simge, Semicenk ve dahası...

02.07.2024 14:22
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Son dönemde büyük ses getiren yıldız isimler New Generation Açıkhava konserlerinde boy gösterecek... Simge'den Oğuzhan Koç'a pek çok ünlü isim hayranlarına keyifli bir gün geçirtecek.

New Generation Açıkhava konserlerinde bomba isimler: Simge, Semicenk ve dahası...

New Generation Açıkhava konserleri kapsamında birbirinden harika yıldızlar bu yaz Maximum Uniq sahnesinde sevenleriyle buluşacak!

6 ayrı konserde binlerce müziksever yıldız isimlerin eşsiz performanslarına ve sahne şovlarına katılıp, unutulmaz anlara tanıklık edecek.

Son dönemde adında söz ettiren Simge'den şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Semicenk'e birbirinden ünlü isimler konuklarına müzik dolu bir gece geçirtecek.

İşte yıldız isimlerin sahne alacağı tarihler:

10 Temmuz: Berkay
28 Temmuz: Lvbel C5 & Çakal
18 Ağustos: Semicenk
23 Ağustos: Motive
15 Eylül: Oğuzhan Koç :& Dedüblüman
22 Eylül: Simge

Bu keyif dolu konserleri izlemek için:

Express


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