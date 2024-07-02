New Generation Açıkhava konserlerinde bomba isimler: Simge, Semicenk ve dahası...

New Generation Açıkhava konserleri kapsamında birbirinden harika yıldızlar bu yaz Maximum Uniq sahnesinde sevenleriyle buluşacak!
6 ayrı konserde binlerce müziksever yıldız isimlerin eşsiz performanslarına ve sahne şovlarına katılıp, unutulmaz anlara tanıklık edecek.
Son dönemde adında söz ettiren Simge'den şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Semicenk'e birbirinden ünlü isimler konuklarına müzik dolu bir gece geçirtecek.
10 Temmuz: Berkay
28 Temmuz: Lvbel C5 & Çakal
18 Ağustos: Semicenk
23 Ağustos: Motive
15 Eylül: Oğuzhan Koç :& Dedüblüman
22 Eylül: Simge
Bu keyif dolu konserleri izlemek için: