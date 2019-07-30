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New York'a giden Tuba Büyüküstün yeni imajıyla şaşırttı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 30.07.2019 22:41 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

New York'a giden Tuba Büyüküstün yeni imajıyla şaşırttı

Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen'le birlikte New York'a gitti. Amerika'ya gider gitmez imajını değiştiren güzel oyuncu, yeni halini Instagram'dan paylaştı.

tuba

New York'ta saçlarını Afrika örgüsü yaptıran Büyüküstün, saç şeklinin yapım aşamasını video olarak paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede on binlerce beğeni ve izlenme aldı.

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Tuba Büyüküstün tuba büyüküstün yeni imaj

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