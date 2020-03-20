SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. New York City'de koronavirüs vakası

New York City'de koronavirüs vakası

FUTBOL HABERLERİ  | 20.03.2020 07:47 | Son Güncelleme

ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City'nin sportif departmanından bir isimde koronavirüs vakasına rastlandığı açıklandı

New York City'de koronavirüs vakası

Koronavirüs salgını, ileri bir tarihe ertelenen MLS'i de vurdu. New York City'nin açıklamasında, sportif departmanda görev alan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

New York City FC'nin CEO'su Brad Sims kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu süreç boyunca kulübe tıbbi tavsiye ve desteğini sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim. Kulüp olarak tüm tavsiyeleri yakından takip ediyor ve olası tüm önleyici tedbirleri alıyoruz. Neyse ki, etkilenen bireyin evde olduğunu ve yaşadığı kısa bir hastalıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Skandal olay! Rakibine yumruk attıSkandal olay! Rakibine yumruk attı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
new york city ABD Futbol Ligi (MLS) Brad Sims

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Albayrak'a ikinci korona testi!

Albayrak'a ikinci korona testi!

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Galatasaray'dan liglerin ertelenme kararına yanıt!

Galatasaray'dan liglerin ertelenme kararına yanıt!

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
New York City'de koronavirüs vakası

New York City'de koronavirüs vakası

Futbol oynamayı bıraktı rakibine yumruk attı

Skandal olay! Rakibine yumruk attı

5 büyük ligin koronavirüs kaybı 4 milyar Euro

5 büyük ligin koronavirüs kaybı 4 milyar Euro

Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

Auckland City şampiyon ilan edildi

Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi

Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi

TFF'den koronavirüs önlemli! Tüm çalışanlar kontrolden geçirildi!

TFF'den koronavirüs alarmı! Tüm çalışanlar teste sokuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.