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  4. New York tarzı hiç beğenilmedi! Afra Saraçoğlu'nun son pozlarına yorum yağdı

New York tarzı hiç beğenilmedi! Afra Saraçoğlu'nun son pozlarına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.07.2024 09:17
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Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Son olarak New York'a giden Saraçoğlu'nun son pozlarına yorum yağdı.

MYNET-Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Sosyal medyadaki her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

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TARZI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Şimdilerde New York'ta bulunan Afra Saraçoğlu'nun son pozları yine olay oldu. Güzel oyuncunun mini elbiseli tarzı hiç beğenilmedi.

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YORUM YAĞDI

Afra Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'masa örtüsü gibi', 'hiç olmamış', 'bu sefer beğenmedim', 'giyinmeyi bilmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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