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''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham dekoltesiyle Instagram'ı kavurdu

17.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekar olduğu yıllarda New York'un yarısıyla yattığını itiraf eden büyük beden model Ashley Graham, sık sık iddialı paylaşımlarıyla magazin alemini meşgul ediyor. Ashley Graham, derin sırt dekolteli elbisesinin her detayını takipçilerinin beğenisine sundu.

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham dekoltesiyle Instagram'ı kavurdu

Cesur itirafları ve pozlarıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü manken Ashley Graham, altın rengi ışıltılı elbisesiyle ABD gecelerini birbirine kattı.

'New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham kalçasına inen dekoltesiyle poz verdi!

Taşlı mini bir elbise tercih eden Ashley Graham, gecelerde arkadaşlarıyla çılgınlar gibi eğlendi.

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham dekoltesiyle Instagram'ı kavurdu

Daha önce erkek arkadaşlarıyla cinsel beraberlik yaşadığı için psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen ünlü model, bu durumdan bazı kararlar alarak kurtulduğunu itiraf etmişti.

'New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham kalçasına inen dekoltesiyle poz verdi!

''Ya rehabilitasyona gidecektim ya kiliseye'' diyen Graham, evlenene kadar kimseyle sevişmediğini söylemişti.

'New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham kalçasına inen dekoltesiyle poz verdi!

Şimdilerde yönetmen Justin Ervin ile evli olan Graham, 3 çocuk annesi.

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham dekoltesiyle Instagram'ı kavurdu

Selülitlerim ve kilolarımla mutlu olduğunu dile getiren ünlü model, dünyada büyük ses getiren beden olumlama hareketinin savunucuları arasında yer alıyor.

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham dekoltesiyle Instagram'ı kavurdu

Instagram'da 20 milyona yakın takipçisi bulunan Ashley Graham'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham dekoltesiyle Instagram'ı kavurdu

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham dekoltesiyle Instagram'ı kavurdu

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham dekoltesiyle Instagram'ı kavurdu


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