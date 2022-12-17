''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham dekoltesiyle Instagram'ı kavurdu

Cesur itirafları ve pozlarıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü manken Ashley Graham, altın rengi ışıltılı elbisesiyle ABD gecelerini birbirine kattı.

Taşlı mini bir elbise tercih eden Ashley Graham, gecelerde arkadaşlarıyla çılgınlar gibi eğlendi.

Daha önce erkek arkadaşlarıyla cinsel beraberlik yaşadığı için psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen ünlü model, bu durumdan bazı kararlar alarak kurtulduğunu itiraf etmişti.

''Ya rehabilitasyona gidecektim ya kiliseye'' diyen Graham, evlenene kadar kimseyle sevişmediğini söylemişti.

Şimdilerde yönetmen Justin Ervin ile evli olan Graham, 3 çocuk annesi.

Selülitlerim ve kilolarımla mutlu olduğunu dile getiren ünlü model, dünyada büyük ses getiren beden olumlama hareketinin savunucuları arasında yer alıyor.

Instagram'da 20 milyona yakın takipçisi bulunan Ashley Graham'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.



