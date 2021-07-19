Newcastle, İrfan Can Kahveci ile anlaştı!

Fenerbahçe ’de transfer çalışmaları hızla sürerken, hem kadroda düşünülmeyen hem de performansıyla başka takımlarının dikkatini çeken isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Bu oyunculardan biri de İrfan Can Kahveci. Başarılı oyuncu ara transfer döneminde Sarı-Lacivertliler’e imza atmış olsa da kısa sürede kulüpten ayrılabilir!

25 yaşındaki futbolcu, Newcastle’ın hedefinde. İngiliz ekibi, geçen sezon Arsenal’dan kiraladığı orta saha oyuncusu Joe Willock’u kadrosuna katamayınca rotasını İrfan’a kırdı. Newcastle’ın EURO 2020 de dahil olmak üzere İrfan Can’ı bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi.

İRFAN CAN İLE ANLAŞTILAR

Turnuvada Ay-Yıldızlılar’ın tek sayısını harika bir golle kaydeden yıldız futbolcu için İngiliz ekibinin teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Siyah- Beyazlı ekip eğer Willock için Arsenal’dan olumlu bir yanıt alamazsa, Fenerbahçe ile masaya oturmayı planlıyor. İrfan Can ile prensipte anlaşan İngiliz ekibi Fenerbahçe ile bonservis sorununu çözmesinin ardından bu transferi açıklayacak. Milli yıldız İrfan Can'ın da Newcastle'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.



