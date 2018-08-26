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Chelsea kayıpsız gidiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 yendi. Hazard ve Yedlin'in (kk) golleriyle zafere ulaşan Chelsea 3'te 3 yaptı.

Chelsea kayıpsız gidiyor

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Chelsea, Newcastle United'a konuk oldu. Uzun süre golsüz devam eden karşılaşmanın son 15 dakikasında ortalık karıştı.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Eden Hazard topu ağlara göndererek Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. 83'te Joselu skoru 1-1'e getirirken, 4 dakika sonra Yedlin ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi ve Chelsea'nin 2-1'lik zaferini ilan etti.

Bu sonuçla Chelsea puanını 9 yaparken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Fulham 4 - 2 Burnley
Watford 2 - 1 Crystal Palace

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Anahtar Kelimeler:
Newcastle United - Chelsea eden hazard

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