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Newcastle United'ın gözü 3 yıldız isimde

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın Suudi Prens Selman tarafından satın alınmasının ardından yıldız futbolcuların isimleri siyah-beyazlı kulüple anılmaya başladı.

Büyük bir transfer bütçesi belirleyen Newcastle’da birçok isim gündeme gelirken, öne çıkan futbolcular Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal oldu. Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vidal’ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferde Inter ile rekabete girdi. Barcelona’nın da Şilili yıldız için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda hedefteki ikinci isim ise Bale oldu. Her transfer döneminde Real Madrid’den ayrılacağı haberleri çıkan Galli yıldız için, önemli bir teklif yapılması planlanıyor. Newcastle ile ismi anılan diğer bir yıldız ise PSG’nin Uruguaylı golcüsü Cavani. Fransız ekibiyle bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cavani’nin de takıma dahil edilmesi için çalışmalar yapılması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 2 ADAY

Öte yandan, İngiliz ekibinde gelecek sezon teknik direktör değişikliğine de gidileceği öğrenildi. Siyah- beyazlılarda gündeme gelen isimler ise şu anda takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri. İki isimden birinin gelecek yıl Steve Bruce’nin yerine göreve getirileceği belirtildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Premier Lig İngiltere Newcastle United

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