Neye iyi gelmiyor ki! Kansere ve erken yaşlanmaya karşı en iyi gelen doğal ilaç

1900'lü yıllarda antibiyotik ilaçlarının kullanımından önce belli başlı hastalıkların davisinde kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. O dönemde kefir sayesinde tedavi edilen bazı hastalıklar; tüberküloz, sindirim hastalıkları, damar tıkanıklığı ve kanser.

Probiyotik yönünden son derece zengin olan kefir, taze sütün mayalandırılması sonucu elde edilmektedir. Mayalanan kefir laktik asit, karbondioksit, enzim ve vitamin gibi bileşenleri içerir. Faydalı bakterileri içeren kefir, B12, A, D, K vitaminleri içeren zengin bir besin değerine sahiptir.

Geçmişten bu yana ilaç niyetine tüketilen kefir, doğal bir probiyotik olması nedeniyle bağışıklık sistemini destekler ve sindirime yardımcı olur. Sadece bunlarla sınırlı kalmıyor faydaları:

Kefirde bulunan probiyotikler, vücudumuzda bulunan yabancı maddeler ile savaşır, bakteri ve virüsleri yok eder. Faydalı bakterilere sahip olan kefir bağışıklık sistemini kelimenin tam anlamıyla sigortalar.

Probiyotikler, aynı zamanda mide ve bağırsak problemlerine de iyi gelmektedir. Probiyotik, bağırsakları koruyarak olası bağırsak hastalıklarının önne geçer. Mide asidini de dengelemektedir. Aynı zamanda süt içtikten sonra aşırı rahatsızlık yaşanmasına neden olan laktoz intoleransına karşı da mideyi sakinleştirmektedir.,