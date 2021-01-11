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Neymar, 2021'e kadar yok!

FRANSA HABERLERİ  | 19.12.2020 18:38 | Son Güncelleme

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor.

Neymar, 2021'e kadar yok!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle yeni yıla kadar forma giyemeyecek.

PSG Kulübü, sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen ve tedavisi süren 28 yaşındaki Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Neymar, geçen hafta ligde Olympique Lyon'a 1-0 kaybettikleri maçın uzatma dakikalarında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmaya çıkan Neymar, 9 gole imza attı.

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