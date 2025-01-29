Neymar, 6 ay sonra Türkiye'ye transfer olabilir! Eğer gelirse ligde tüm kartlar yeniden dağıtılacak...

Dünya futbolunun en önemli futbolcuları arasında gösterilen Neymar'ın Suudi Arabistan kariyeri istediği gibi gitmedi. Al Hilal'e transfer olduktan sonra üst üste 2 ağır sakatlık yaşayan ve forma şansı bulamayan Neymar, futbola başladığı kulüp Santos'a dönüyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Neymar ile her konuda anlaşan Santos, Brezilyalı oyuncunun Al Hilal ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Kısa süre içinde bu sorunu çözmesi beklenen Neymar'ın 6 aylığına Santos'a gitmesi an meselesi...

KARİYER PLANLAMASI ORTAYA ÇIKTI

32 yaşındaki Neymar'ın Santos'a giderek pes etmediği ve yeniden Avrupa macerasına atılacağı öğrenildi. 6 ay boyunca Brezilya'da sıkı çalışıp son kez Avrupa'da bir takımda oynamak istediği öğrenilen Neymar'ın Türkiye'den kendisine yapılacak tekliflere de açık olduğu belirtildi. (Sky DE)