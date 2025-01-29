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Neymar, 6 ay sonra Türkiye'ye transfer olabilir! Eğer gelirse ligde tüm kartlar yeniden dağıtılacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 15:46
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Brezilyalı oyuncu Neymar, futbola başladığı takım olan Santos'a geri dönüyor. Al Hilal ile sözleşmesini feshedip Brezilya'ya transfer olacak Neymar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Santos ile sözleşmesini 6 ay yapacağı öğrenilen yıldız oyuncunun kariyer planlaması belli oldu.

Neymar, 6 ay sonra Türkiye'ye transfer olabilir! Eğer gelirse ligde tüm kartlar yeniden dağıtılacak...
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Dünya futbolunun en önemli futbolcuları arasında gösterilen Neymar'ın Suudi Arabistan kariyeri istediği gibi gitmedi. Al Hilal'e transfer olduktan sonra üst üste 2 ağır sakatlık yaşayan ve forma şansı bulamayan Neymar, futbola başladığı kulüp Santos'a dönüyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

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Neymar ile her konuda anlaşan Santos, Brezilyalı oyuncunun Al Hilal ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Kısa süre içinde bu sorunu çözmesi beklenen Neymar'ın 6 aylığına Santos'a gitmesi an meselesi...

KARİYER PLANLAMASI ORTAYA ÇIKTI

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32 yaşındaki Neymar'ın Santos'a giderek pes etmediği ve yeniden Avrupa macerasına atılacağı öğrenildi. 6 ay boyunca Brezilya'da sıkı çalışıp son kez Avrupa'da bir takımda oynamak istediği öğrenilen Neymar'ın Türkiye'den kendisine yapılacak tekliflere de açık olduğu belirtildi. (Sky DE)

Neymar, Türkiye'ye transfer olabilir mi?

Evet, yaşı nedeniyle Türkiye'ye gelebilir.
Hayır, Santos'a transferi son kontratı olur.
Tamamen magazinsel bir dedikodu. Neymar, Santos'ta bile başarılı olamaz.

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Fener alır kesin, sever böyle boş transferleri
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