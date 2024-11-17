Neymar adım adım Türkiye'ye geliyor! Tüm takımlar reddetti, tek çıkış noktası Süper Lig kaldı! Brezilya: "Türkiye Ligi'nde forma giyme ihtimali her geçen gün artıyor"

Neymar adım adım Türkiye'ye geliyor... Suudi Arabistan macerasını sakatlıklarla geçiren Brezilyalı yıldızı adeta isteyen takım kalmadı. Brezilya'dan da ret cevabı alan Neymar'ın rotası Türkiye'ye dönebilir.

KENDİNİ İSPATLAMAK İSTİYOR

Son 2 sezonu sakatlıklarla geçiren Neymar'ın Al-Hilal kariyeri hiç de istediği gibi gitmedi. Kendisini yeniden ispatlamak isteyen 32 yaşındaki Neymar'ın çıkış yapabileceği bir takım aradığı yazıldı.

BREZİLYA REDDETTİ

Palmeiras Başkanı Leila Pereira, "Neymar gibi bir oyuncuyu transfer etmem. Burası rehabilitasyon merkezi değil." dedi ve Neymar'a Brezilya kapısı kapandı.

TÜRKİYE İHTİMALİ VAR

Brezilya basınında yer alan haberde, Neymar'ın Türkiye Ligi'nde forma giyme ihtimali her geçen gün artıyor. Kariyerinin bu döneminde parayı önemsemeyen Neymar'ın son kez Avrupa'da forma giymek istediği ifade ediliyor.