Neymar ağlayarak bıraktı! Tarihi gecede hüzünlü veda

Dünya Kupası bir büyük sürprize daha sahne oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'na şampiyonluk hedefiyle gelen Brezilya, Son 16 Turu'nda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Karşılaşmanın ardından Brezilya cephesinde büyük hayal kırıklığı yaşanırken, Neymar'ın üzüntüsü dikkat çekti.

NEYMAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Son Dünya Kupası maçına çıkan tecrübeli futbolcu, hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Saha içinde uzun süre büyük üzüntü yaşayan Neymar'ı takım arkadaşları teselli etmeye çalışırken, yıldız oyuncunun duygusal anları kameralara yansıdı.

NEYMAR BIRAKTI!

Karşılaşmada Brezilya’nın tek golünü uzatma dakikalarında penaltıdan atan Neymar, kariyeriyle ilgili büyük bir karar aldı.

Brezilya medyasından Globo'nun haberine göre Neymar, "Denedim, denedim... Artık bitti. Burada başladım, burada bırakıyorum" sözleriyle Brezilya Milli Takımı'na veda etti.

34 yaşındaki yıldız, Brezilya Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2010 yılında ABD’ye karşı MetLife Stadyumu'nda çıkmıştı. Norveç karşılaşması da aynı statta oynandı.

Takımının tek golünü penaltıdan atan Neymar, Pele'nin ardından Brezilya formasıyla 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.

Brezilya, bu sonuçla 1990'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en kötü derecesini aldı. 34 yaşındaki Neymar ise Brezilya formasıyla dört Dünya Kupası'nda yer alıp şampiyonluk kazanamayan ikinci oyuncu oldu. Daha önce Thiago Silva da aynı durumu yaşamıştı.

Neymar, Brezilya Milli Takımı ile 2013 Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmıştı. Ayrıca 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya elde etmişti.