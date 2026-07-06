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10 kişi kalan İngiltere, Meksika'yı eledi çeyrek finale yükseldi

Dünya Kupası son 16 turunda 10 kişi kalan İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

10 kişi kalan İngiltere, Meksika'yı eledi çeyrek finale yükseldi
Devrim Karadağ

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı.

Avustralyalı hakemle Alireza Faghani, George Lakrindis, Andrew Lindsay'in yönettiği maçın ilk yarısına İngiltere'nin Real Madridli yıldızı Jude Bellingham damga vurdu.

10 kişi kalan İngiltere, Meksika yı eledi çeyrek finale yükseldi 1

Bellingham'ın 36 ve 38. dakikadaki golleriyle rahatlayan İngiltere, 42'de dakikada kalesinde golü gördü. Meksika ilk yarının son bölümlerinde beraberlik golünü atmaya yaklaşsa da ilk yarı İngilizlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 54'üncü dakikada Quansah'ın VAR incelemesi sonrası oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Ancak 60'ta dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi.

10 kişi kalan İngiltere, Meksika yı eledi çeyrek finale yükseldi 2

Skoru 3-1 yapan Kane, bir süre sonra yaptığı faulle Meksika'nın penaltı kazanmasına sebep oldu. Raul Jimenez penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi. İngiltere bu skoru koruyarak çeyrek finale yükseldi.

10 kişi kalan İngiltere, Meksika yı eledi çeyrek finale yükseldi 3

İngiltere, Brezilya'yı turnuvadan eleyen Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi oldu.

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İngiltere Meksika dünya kupası
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