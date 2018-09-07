Neymar Barcelona'ya dönmek için yalvardı iddiası

Dünyanın en pahalı transferi olan Neymar için İspanya'dan flaş bir iddia atıldı. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Neymar'ın PSG'ye transfer olduğu için pişman olduğunu ve transfer döneminde Barcelona'ya dönmek istediğini iddia etti.
Barcelona'ya yalvardı
Gazetenin haberine göre Neymar, bu yaz geri dönmek için Barcelona'ya yalvardı. Cavani ile rekabete girdiği, Mbappe'nin gölgesinde kaldığı için pişman oldu. Barcelona'nın ise Brezilyalı yıldızın çağrılarını sonuçsuz bıraktığı belirtildi. Neymar, bu sezon PSG ile Fransa Ligi'nde 4 maça çıkarken 4 gol kaydetme başarısı gösterdi. Yıldız oyuncunun ismi yaz transfer döneminde Real Madrid ile de anılmıştı. Brezilyalı oyuncu 2017 yılında 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olmuştu. (SPORX)
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