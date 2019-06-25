SPOR

Neymar Barcelona'ya geri dönüyor! Anlaşma sağlandı

İSPANYA HABERLERİ  | 25.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen ancak burada mutsuz olduğu belirtilen Neymar'ın, yıllık maaşından yaklaşık 13 milyon Euro gibi daha az bir rakama eski takımı Barcelona'ya dönmeyi kabul ettiği ifade edildi.

Neymar Barcelona'ya geri dönüyor! Anlaşma sağlandı

2017'de Barcelona'dan ayrılıp 222 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar geri dönüş için ateşi yaktı. Neymar İspanya'nın özellikle de Katalonya'nın gündemini meşgul etmeye devam ederken, Sport gazetesi yeni bir iddia ortaya attı.

Katalan merkezli Sport gazetesinin haberine göre Neymar, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştı. Geri dönüş için çok istekli olan 27 yaşındaki oyuncunun, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun sözleşme şartlarını hiç düşünmeden kabul ettiği bildirildi.

YILLIK ÜCRETİ DÜŞECEK

Brezilyalı yıldızın Paris Saint-Germain'de mutsuz olduğunu ifade edilirken, Paris temsilcisinde yıllık 36.8 milyon Euro maaş kazanmasına rağmen geri dönebilmek için Barcelona'dan 24 milyon Euro almayı kabul ettiği belirtildi.

REAL MADRİD'E GİTMEDİ

Bu süreçte Real Madrid'in de devreye girdiği hatta Barcelona'dan çok daha iyi bir teklif sunduğu ancak yıldız oyuncunun Barcelona'dan başka bir takıma gitmek niyetinde olmadığı kaydedildi. Öte yandan PSG'nin iki yıl önce 222 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Neymar'ı 300 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmak istemediği kaydedildi.

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'
Atletico Real'in yıldızını aldı!Atletico Real'in yıldızını aldı!
Real Madrid'den Atletico'ya gittiReal Madrid'den Atletico'ya gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neymar barcelona İspanya La Liga psg

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Renato Sanches sürprizi

Renato Sanches sürprizi

Fikret Orman'dan Burak Yılmaz, Kagawa ve Quaresma itirafı!

Fikret Orman'dan Burak Yılmaz, Kagawa ve Quaresma itirafı!

Süper Lig'de flaş transfer! İmzayı attı

Süper Lig'de flaş transfer! İmzayı attı

İşte Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri

İşte Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı

Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ve Hazard formayla poz verdi!

Ve Hazard formayla poz verdi!

Dünya devi transferi açıkladı!

Dünya devi transferi açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neymar Barcelona'ya geri dönüyor! Anlaşma sağlandı

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

Atletico Madrid Marcos Llorente için Real Madrid'le anlaştıklarını açıkladı

Atletico Real'in yıldızını aldı!

Atletico Madrid, Real Madrid'den Marcos Llorente'yi kadrosuna kattı

Real Madrid'den Atletico'ya gitti

Flaş transfer 40 milyon Euro'ya bitti

Flaş transfer 40 milyon Euro'ya bitti

İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique dönemi bitti

Milli takımdaki görevini bıraktı

Real Madrid yeni transferi Ferland Mendy'i tanıttı

Real Madrid yeni transferini tanıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.