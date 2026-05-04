Kapat
Neymar Brezilya'da çıldırdı! Robinho'nun oğlunu tokatladı

Santos’a geri dönüşüyle fırtınalar estiren Neymar, bu kez saha dışı bir olayla gündemde. Antrenmanda kendisine üst üste çalım atan Robinho Jr. ile tartışan dünyaca ünlü yıldızın, genç oyuncuya tokat attığı iddia edildi. İşte Brezilya'yı sarsan olayın perde arkası...

Burak Kavuncu

Brezilya futbolunun efsane ismi Neymar, Santos antrenmanında yaşanan "tokat" iddiasıyla dünya medyasının manşetlerine taşındı. Genç yetenek Robinho Jr. ile saha içinde gerginlik yaşayan yıldız futbolcunun, yediği çalım sonrası öfkesine hakim olamadığı öne sürüldü.

SANTOS ANTRENMANINDA NEYMAR SKANDALI! GENÇ OYUNCUYA TOKAT MI ATTI?

Brezilya basınından Globo’nun paylaştığı bilgilere göre olay, antrenman maçında Robinho'nun oğlu Robinho Jr.’un Neymar’a attığı şık bir çalımın ardından patlak verdi. Bu hareket sonrası genç oyuncuyu "daha kontrollü oynaması" konusunda sert bir dille uyaran Neymar, benzer pozisyonların devam etmesi üzerine öfke patlaması yaşadı.

İTİŞ KAKIŞ VE TOKAT İDDİASI

Saha içinde bir anda yükselen tansiyon, iki oyuncu arasında fiziksel bir itiş kakışa dönüştü. Olayın en çarpıcı noktası ise görgü tanıklarının ifadeleri oldu. Antrenmanı takip eden tanıklardan en az biri, Neymar'ın tartışma sırasında genç meslektaşına tokat attığını iddia etti. Kısa süreli arbede, diğer oyuncuların araya girmesiyle sonlandırıldı.

KRİZ TATLIYA BAĞLANDI! "ÖZÜR DİLEDİ"

Yaşanan bu çirkin görüntülere rağmen, krizin büyümeden yatıştırıldığı belirtildi. Neymar’ın antrenman sonrasında Robinho Jr. ile bir araya gelerek kendisinden özür dilediği ve aradaki buzların eritildiği kaydedildi. Santos kulübü konuyla ilgili sessizliğini korurken, teknik direktör Cuca’dan oyuncusuna destek geldi.

KADRO DIŞI KARARI YOK

Cuca, yaşanan gerginliğe rağmen disiplin cezası yoluna gitmedi. Deneyimli teknik adam, Neymar’ın Copa Sudamericana’da oynanacak kritik Recoleta maçı kadrosunda yer alacağını duyurarak, yıldız oyuncusundan vazgeçmeyeceğini ilan etti.

