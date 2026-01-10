Neymar'dan Arda Güler için çok konuşulacak sözler!

Santos formasıyla kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldız Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç’ın YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Futbol dünyasına dair görüşlerini paylaşan 33 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için söyledikleri dikkat çekti.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Genç oyuncunun yeteneğine vurgu yapan Neymar, Arda Güler’i yakından takip ettiğini belirterek, "Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I TANIYORUM"

Programda Türkiye’ye ve Türk futboluna dair soruları da yanıtlayan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı tanıdığını dile getirdi.

Brezilyalı yıldız, özellikle Alex de Souza’ya olan hayranlığını vurgulayarak, Fenerbahçe’yi Alex sayesinde daha yakından bildiğini söyledi. Neymar’ın bu açıklamaları, hem Arda Güler hem de Türk futbolu adına önemli bir övgü olarak değerlendirildi.