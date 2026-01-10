SPOR

Neymar'dan Arda Güler için çok konuşulacak sözler!

Santos’ta kariyerini sürdüren Neymar, Aycan Yanaç’ın YouTube kanalında Real Madridli Arda Güler’e övgüler yağdırdı. Brezilyalı yıldız, milli futbolcunun kalitesine dikkat çekerek onu dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak nitelendirdi. Neymar ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray’ı tanıdığını, Alex de Souza hayranlığı nedeniyle Fenerbahçe’yi yakından bildiğini söyledi.

Berker İşleyen

Santos formasıyla kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldız Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç’ın YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Futbol dünyasına dair görüşlerini paylaşan 33 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için söyledikleri dikkat çekti.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Neymar dan Arda Güler için çok konuşulacak sözler! 1

Genç oyuncunun yeteneğine vurgu yapan Neymar, Arda Güler’i yakından takip ettiğini belirterek, "Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I TANIYORUM"

Neymar dan Arda Güler için çok konuşulacak sözler! 2

Programda Türkiye’ye ve Türk futboluna dair soruları da yanıtlayan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı tanıdığını dile getirdi.

Brezilyalı yıldız, özellikle Alex de Souza’ya olan hayranlığını vurgulayarak, Fenerbahçe’yi Alex sayesinde daha yakından bildiğini söyledi. Neymar’ın bu açıklamaları, hem Arda Güler hem de Türk futbolu adına önemli bir övgü olarak değerlendirildi.

