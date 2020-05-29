Neymar'dan oğluna yumurta şakası

Koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde yıldız futbolcuların sosyal medyadaki paylaşımları ilgiyle izleniyor.

Son olarak Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'ın oğluyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Evinin bahçesinde 8 yaşındaki oğluyla oyun oynayan yıldız futbolcunun oğluna pinpon topu yerine yumurta atması komik anların yaşanmasına neden oldu.

Büyük ilgi gören video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.



