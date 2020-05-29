SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Neymar'dan oğluna yumurta şakası

Neymar'dan oğluna yumurta şakası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.05.2020 17:23 | Son Güncelleme

Karantina günlerinde oğluyla evinin bahçesinde vakit geçiren Neymar'ın 8 yaşındaki oğluna yaptığı yumurta şakası ilgiyle izlendi.

Neymar'dan oğluna yumurta şakası

Koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde yıldız futbolcuların sosyal medyadaki paylaşımları ilgiyle izleniyor.

Son olarak Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'ın oğluyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Evinin bahçesinde 8 yaşındaki oğluyla oyun oynayan yıldız futbolcunun oğluna pinpon topu yerine yumurta atması komik anların yaşanmasına neden oldu.

Büyük ilgi gören video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Koronavirüse karşı terasa havuz kurduKoronavirüse karşı terasa havuz kurdu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!

F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

Silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Survivor Sercan'a büyük sürpriz!

Survivor Sercan'a büyük sürpriz!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ronaldo'nun sevgilisinden olay paylaşım

Ronaldo'nun sevgilisinden olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neymar'dan oğluna yumurta şakası

Neymar'dan oğluna yumurta şakası

F1'in köklü takımı satılabilir

F1'in köklü takımı satılabilir

Milli yüzücü Zülal Zeren: Fenerbahçe'de bulunmak bir ayrıcalık

'F.Bahçe'de bulunmak bir ayrıcalık'

Koronavirüse karşı terasa havuz kurdu

Koronavirüse karşı terasa havuz kurdu

MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi

MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi

At yarışları başlıyor mu? At yarışları ne zaman başlıyor?

At yarışları yeniden başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.