Neymar'dan oğluna yumurta şakası

Koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde yıldız futbolcuların sosyal medyadaki paylaşımları ilgiyle izleniyor.
Son olarak Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'ın oğluyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
Evinin bahçesinde 8 yaşındaki oğluyla oyun oynayan yıldız futbolcunun oğluna pinpon topu yerine yumurta atması komik anların yaşanmasına neden oldu.
Büyük ilgi gören video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!
Nihat Özdemir ameliyat oldu
F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!
'Evime döndüğüm için mutluyum'
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku
'Hedeflerime yürümeye devam edeceğim'
12 yıllık başkan görevini bıraktı
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ı istiyorum!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
Bochum evinde galip
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
İtalya'da koronavirüs krizi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum