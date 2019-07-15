Neymar: En güzel anım, PSG'i 6-1 yendiğimiz maçtı

Haftalardır Paris Saint Germain'den ayrılacağı iddia edilen ve takımının sezon açılışına katılmayan Brezilyalı yıldız, ülkesinde konuştuğu Oh My Goal kanalına ilginç bir açıklama yaptı.
'Futbolculuk kariyerimin en güzel anısı, Barcelona ile Paris Saint Germain'e karşı 6-1 kazandığımız maçtı' diyen Neymar, Fransız taraftarları kızdırırken sosyal medya üzerinden 27 yaşındaki oyuncuya tepki yağdı.
Neymar gün içinde paylaştığı bir başka video ile yine tepkilerin odağındaydı. Brezilya'da bulunan yıldız oyuncu, Instagram hesabından kendisini Barcelona formasıyla gösteren bir çizimi paylaşmıştı. Neymar, 2 sezon önce 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'da Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.
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