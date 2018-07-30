Neymar: Evet bazen abarttım ama sahada acı çekiyorum

Neymar, Dünya Kupası'nda kendisine yapılan faullerde abarttığını itiraf etti ve artık yeni biri olacağını söyledi. Dünyanın en pahalı futbolcusu olan Neymar, "Kaval kemiğime tabanla basıldı, omurgama tekme atıldı, ayağıma basıldı" dedi.

İşte Neymar'ın dikkat çeken açıklamaları...

"Abarttığımı düşünebilirsiniz, ve evet bazen abarttım. Ama işin gerçeği, sahada acı çekiyorum. Ne yaşadığım hakkında bir fikriniz yok. Maç sonunda basına konuşmadan gitme sebebim yalnız maç kazanmayı sevdiğimden değil, sizi nasıl hayal kırıklığına uğratmayacağımı da bilmediğimden. Kaba davranırsam, şımarık bir çocuk oluyorum. Çünkü hala anlık sinirimi nasıl kontrol edebileceğimi öğrenemedim.

İçimde hala bir çocuk var. Bazen göz kamaştırıyor, ama bazen herkesi sinirlendiriyor. Ve benim amacım da o çocuğu saha içinde canlı tutmak, saha dışında değil. Çok fazla düştüğümü düşünebilirsiniz ama işin gerçeği düşmüyorum, sürünüyorum. Bunlar, operasyon geçirmiş bir bileğe basılmasından daha fazla acıtıyor.

Eleştirileri kabul ediyorum. Kendime bakıyorum ve yeni biri olacağım. Kalbim açık, buradayım. Bana taş atmaya devam edebilirsiniz. Ya da taş atmayı bırakıp kalkmama yardım edebilirsiniz. Çünkü ben ayağa kalktığımda, tüm ülke benimle ayağa kalkıyor."

