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Neymar için görkemli tören! Binlerce taraftarın önünde...

19.08.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan takımları, yaz transfer döneminde Avrupa’dan yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkat çekmeye devam ediyor. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe’den ayrılan Jorge Jesus’un yaptığı Al Hilal takımının yeni transferleri de ilk kez stada çıkarak taraftarlarla buluştu.

Suudi Arabistan Pro Lig’in 2. haftasında sahasında Al Feiha ile karşılaşan Al Hilal’de seremoni öncesi ışık gösterileri altında yeni transferler yeşil çimlere adım attı.

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90 milyon Euro bonservis bedeliyle Haziran 2025’e kadar sözleşme imzalayan Neymar da, mavi formasıyla taraftarı selamladı. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 numaralı formayı giyecek. Takımın son transferi Faslı kaleci Yassine Bono da törende yer alan isimlerden oldu.

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Al Hilal, bu sezon Zenit’ten Malcom, Wolverhampton’dan Ruben Neves, Lazio’dan Sergej Milinkovic-Savic ve Chelsea’dan Kalidou Koulibaly ve Sevilla’dan Yassine Bono’yu renklerine bağladı.

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