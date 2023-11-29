Neymar ile eski sevgilisi arasında cinsel ilişki sözleşmesi! Daha önce hiçbir yerde duyulmayan bu olayın her satırı hayret verici...

Dünya futbolunun yaramaz çocuğu olarak nitelendirilen Neymar'ın, eski sevgilisi Bruna Biancardi ile arasında bir seks sözleşmesi olduğu ortaya çıktı. Daha önce dünyada eşi benzerine rastlanmayan bu olay sosyal medyada gündem oldu.

FLÖRT ETMESİ VE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMESİ SERBEST AMA...

Bu sözleşmeye göre Bruna Biancardi, Neymar'ın diğer kadınlarla flört etmesine ve cinsel ilişkiye girmesine izin verdi. Ancak anlaşmaya göre Neymar'ın prezervatif kullanma şartı vardı ve kadınları dudaklarından öpmesi yasaktı. Neymar, bu iki kurala uyduğu sürece istediği kadınla birlikte olabiliyordu.

KURALLARA UYMADI FERNANDA CAMPOS İLE ALDATTI

En son Brezilyalı bir OnlyFans yıldızından çıplak bir fotoğraf isteyen Neymar, Biancardi'yi Fernanda Campos ile aldattı. Neymar'ın kısa süre önce Biancardi'den bir çocuğu olmuştu. Yaşanan bu olay sonrası Biancardi, Neymar'dan ayrıldığını açıklamıştı.





