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  4. Neymar ile eski sevgilisi arasında cinsel ilişki sözleşmesi! Daha önce hiçbir yerde duyulmayan bu olayın her satırı hayret verici...

Neymar ile eski sevgilisi arasında cinsel ilişki sözleşmesi! Daha önce hiçbir yerde duyulmayan bu olayın her satırı hayret verici...

29.11.2023 16:15 | Son Güncelleme:
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Alman basınında yer alan iddiaya göre; Neymar ile ayrıldığı sevgilisi Bruna Biancardi arasında bir seks sözleşmesi vardı. İkili arasında imzalanan sözleşme gereği Neymar'ın bazı şeyler yapması yasaktı.

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Dünya futbolunun yaramaz çocuğu olarak nitelendirilen Neymar'ın, eski sevgilisi Bruna Biancardi ile arasında bir seks sözleşmesi olduğu ortaya çıktı. Daha önce dünyada eşi benzerine rastlanmayan bu olay sosyal medyada gündem oldu.

FLÖRT ETMESİ VE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMESİ SERBEST AMA...

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Bu sözleşmeye göre Bruna Biancardi, Neymar'ın diğer kadınlarla flört etmesine ve cinsel ilişkiye girmesine izin verdi. Ancak anlaşmaya göre Neymar'ın prezervatif kullanma şartı vardı ve kadınları dudaklarından öpmesi yasaktı. Neymar, bu iki kurala uyduğu sürece istediği kadınla birlikte olabiliyordu.

KURALLARA UYMADI FERNANDA CAMPOS İLE ALDATTI

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En son Brezilyalı bir OnlyFans yıldızından çıplak bir fotoğraf isteyen Neymar, Biancardi'yi Fernanda Campos ile aldattı. Neymar'ın kısa süre önce Biancardi'den bir çocuğu olmuştu. Yaşanan bu olay sonrası Biancardi, Neymar'dan ayrıldığını açıklamıştı.

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