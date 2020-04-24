SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı

Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın annesinin iki hafta önce duyurduğu ilişkisi sona erdi. Brezilya basınına yansıyan habere göre; Tiago Ramos'un eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle Neymar'ın annesinin ayrılma kararı aldığı belirtildi.

PSG'de forma giyen Breziyalı yıldı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başladığını iki hafta önce Instagram hesabından duyurmuştu.

Dört yıl önce çocuklarının babasından boşanan 53 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos'un, Tiago Ramos ile ilişkisini duyurmasının ardından Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğenmiş ve 'Çok mutlu ol anne, seni seviyorum' yorumunu yapmıştı.

ARA VERDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Ancak Odia'dan Fabia Oliveira'nın haberine göre, ikilinin ilişkisi sona erdi. Tiago Ramos'un annesinin yanına gittiğini yazan Fabia Oliveira, genç modelin ilişkinin neden bittiği hakkında yorum yapmadığını belirtti. Tiago Ramos'un arkadaşları ise, ilişkinin bitmediğini, ikilinin sadece ara verdiğini söyledi.

NADINE, ESKİ SEVGİLİLERİ ERKEK OLDUĞU İÇİN AYRILDI

Fabia Oliveira, daha önce de Tiago Ramos'un eski sevgililerinin erkek olduğunu iddia etmişti. Neymar'ın annesinin de ailesinden bu nedenle büyük baskı gördüğü ve ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Güney Kore'de ligler 8 Mayıs'ta başlayacakGüney Kore'de ligler 8 Mayıs'ta başlayacak
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neymar annesi nadine goncalves tiago ramos

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

F.Bahçe'de yeni hoca sürprizi

F.Bahçe'de yeni hoca sürprizi

Donk'un acı günü!

Donk'un acı günü!

Koronavirüs yüzünden yoğun bakımda

Koronavirüs yüzünden yoğun bakımda

Transfer bombası patlıyor! Gomis ve Falcao...

Transfer bombası patlıyor! Gomis ve Falcao...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Neymar'ın ağlamasına yanıt verdi

Neymar'ın ağlamasına yanıt verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı

Neymar'ın annesi 31 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı!

Güney Kore'de ligler 8 Mayıs'ta başlayacak

Güney Kore'de ligler 8 Mayıs'ta başlayacak

Ianis Hagi, Glasgow Rangers'ta mutlu!

Hagi, Rangers'ta mutlu!

Dünya Sağlık Örgütü'nden futbolu yakından ilgilendiren öneri

Futbolu yakından ilgilendiren öneri

Lokomotiv Moskova'lı futbolcu Innokentiy Samokhvalov antreman sırasında hayatını kaybetti

Antreman sırasında hayatını kaybetti!

Ev hapsinde olan Ronaldinho'dan flaş istek!

Ronaldinho'dan flaş istek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.