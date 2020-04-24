Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı

PSG'de forma giyen Breziyalı yıldı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başladığını iki hafta önce Instagram hesabından duyurmuştu.
Dört yıl önce çocuklarının babasından boşanan 53 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos'un, Tiago Ramos ile ilişkisini duyurmasının ardından Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğenmiş ve 'Çok mutlu ol anne, seni seviyorum' yorumunu yapmıştı.
Ancak Odia'dan Fabia Oliveira'nın haberine göre, ikilinin ilişkisi sona erdi. Tiago Ramos'un annesinin yanına gittiğini yazan Fabia Oliveira, genç modelin ilişkinin neden bittiği hakkında yorum yapmadığını belirtti. Tiago Ramos'un arkadaşları ise, ilişkinin bitmediğini, ikilinin sadece ara verdiğini söyledi.
Fabia Oliveira, daha önce de Tiago Ramos'un eski sevgililerinin erkek olduğunu iddia etmişti. Neymar'ın annesinin de ailesinden bu nedenle büyük baskı gördüğü ve ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe için Aykut Kocaman iddiası
Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!
F.Bahçeli Isla ve eşinden flaş haber
Sosa'dan Arjantin iddialarına yanıt
Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten vefat etti
Donk'un acı günü!
'Türk futbolu için köprüden önce son çıkış'
Serie A'da sezonun bitiş tarihi belli oldu
Adebayor'dan şok koronavirüs açıklaması
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!
Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım
Hagi, Rangers'ta mutlu!
Cengiz Ünder'den 23 Nisan hediyesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum