Neymar'ın babası Juventus ile transfer görüşmesi yapacak

Son dönemlerde adı Barcelona ile geçen ve PSG yönetiminden ayrılmak için izin isteyen Neymar için bu kez de Juventus iddiası oraya atıldı. Rai Sport’un haberine göre; Juventus’un sportif direktörü Fabio Paratici ile Neymar’ın babası, İtalya’da bir görüşme gerçekleştirecek. Juventus, PSG'den ayrılmak için yol arayan Neymar için bir köprüden önce son çıkış olarak yazıldı. Haberde, buluşmanın sadece menajerlerin bilgi aramak için organize edileceği detayı da verildi.



