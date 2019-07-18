Neymar'ın babası Juventus ile transfer görüşmesi yapacak

Son dönemlerde adı Barcelona ile geçen ve PSG yönetiminden ayrılmak için izin isteyen Neymar için bu kez de Juventus iddiası oraya atıldı. Rai Sport’un haberine göre; Juventus’un sportif direktörü Fabio Paratici ile Neymar’ın babası, İtalya’da bir görüşme gerçekleştirecek. Juventus, PSG'den ayrılmak için yol arayan Neymar için bir köprüden önce son çıkış olarak yazıldı. Haberde, buluşmanın sadece menajerlerin bilgi aramak için organize edileceği detayı da verildi.
Volkan Ballı'dan şampiyonluk sözleri
Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray...
Beşiktaş'tan Vitor Hugo açıklaması
Beşiktaş ilk hazırlık maçında galip
Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi
Önümüzde sezon hangi lig, hangi kanalda?
2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
BB Erzurumspor'a geri döndü
Gaston Campi Trabzon'da
Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
Kamerun'da Seedorf dönemi bitti
Fenerbahçe pas ve hücum çalıştı
Yusuf Yazıcı için bomba iddia
Merih Demiral için bomba iddia
Okuyucu Yorumları 0 yorum