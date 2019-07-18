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Neymar'ın babası Juventus ile transfer görüşmesi yapacak

İTALYA HABERLERİ  | 18.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici ile PSG'den ayrılmak isteyen Neymar'ın babasının kısa süre içerisinde bir görülme gerçekleştireceği iddia edildi.

Neymar'ın babası Juventus ile transfer görüşmesi yapacak

Son dönemlerde adı Barcelona ile geçen ve PSG yönetiminden ayrılmak için izin isteyen Neymar için bu kez de Juventus iddiası oraya atıldı. Rai Sport’un haberine göre; Juventus’un sportif direktörü Fabio Paratici ile Neymar’ın babası, İtalya’da bir görüşme gerçekleştirecek. Juventus, PSG'den ayrılmak için yol arayan Neymar için bir köprüden önce son çıkış olarak yazıldı. Haberde, buluşmanın sadece menajerlerin bilgi aramak için organize edileceği detayı da verildi.


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juventus neymar psg İtalya serie a

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