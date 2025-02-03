Neymar'ın iç acıtan anları! İmza töreninde öyle bir hamle yaptı ki, hayranları gözyaşlarını tutamadı...

Brezilya ekibi Santos, Neymar'a unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. Taraftarların büyük ilgisi sonrası gözyaşlarını tutamayan Neymar'ın o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
SAKATLIĞI SEBEBİYLE DİZİNİ BÜKEMEDİ
Sahanın ortasına serilen Santos armasını öpmek için eğilen Neymar'ın dizini bükememesi hayranlarını derinden üzdü.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
O anların ardından hüngür hüngür ağlayan Neymar'ın videosu 2 günde sosyal medyada 300 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Neymar'ın sakatlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Brezilya'da tekrar toparlar.
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