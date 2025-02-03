SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Neymar'ın iç acıtan anları! İmza töreninde öyle bir hamle yaptı ki, hayranları gözyaşlarını tutamadı...

Neymar'ın iç acıtan anları! İmza töreninde öyle bir hamle yaptı ki, hayranları gözyaşlarını tutamadı...

03.02.2025 16:25
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.02.2025 16:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'deki sakatlık sürecinin ardından yetiştiği kulüp Santos'a transfer olmuştu. Kendisine özel düzenlenen imza töreninde yeşil zemine çıkan Neymar'ın sakatlığı sebebiyle dizini bükememesi hayranlarını derinden yaraladı.

Brezilya ekibi Santos, Neymar'a unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. Taraftarların büyük ilgisi sonrası gözyaşlarını tutamayan Neymar'ın o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

SAKATLIĞI SEBEBİYLE DİZİNİ BÜKEMEDİ

Neymar_santos_digital

Sahanın ortasına serilen Santos armasını öpmek için eğilen Neymar'ın dizini bükememesi hayranlarını derinden üzdü.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Screenshot_1

O anların ardından hüngür hüngür ağlayan Neymar'ın videosu 2 günde sosyal medyada 300 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Neymar'ın sakatlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Futbol hayatı bitti.
Brezilya'da tekrar toparlar.

Anahtar Kelimeler:
Neymar haberler son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Kesik başlı ceset dehşeti! Evdeki manzara tüyler ürpertti

Kesik başlı ceset dehşeti! Evdeki manzara tüyler ürpertti

Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Neymar'ın iç acıtan anları! İmza töreninde öyle bir hamle yaptı ki, hayranları gözyaşlarını tutamadı...

Neymar'ın iç acıtan anları! İmza töreninde öyle bir hamle yaptı ki, hayranları gözyaşlarını tutamadı...

Eyüpspor Süper Lig devinden aldı! Transfer...

Eyüpspor Süper Lig devinden aldı! Transfer...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.