Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken fenomen kardeşin iddialı pozlarına yorum yağdı.

1992 yılında Brezilya'da doğan Neymar, futbola 2003 yılında başladı. 2009 yılında profesyonel olan yıldız, Barcelona'da 5 yıl forma terletti.

Futbol kariyeri dışında saha dışındaki yaşamıyla da ilgi odağı olan Neymar, bir dönem Türk model Elif Aksu ile aşk yaşamıştı.

Aile hayatıyla da merak uyandıran Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos da en abisi kadar iddialı.

Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Rafaella, bikinili paylaşımlarıyla bakana bir daha baktırıyor.

Rafaella'nın paylaşımlarına ''Deniz kızı gibisin'' ve ''Her halin harika'' yorumları yapılıyor.



