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Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

19.01.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında Paris Saint-Germain takımına transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Neymar, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Neymar'ın fenomen kız kardeşi Rafaella Santos, ateşli paylaşımlarıyla nefes kesti.

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken fenomen kardeşin iddialı pozlarına yorum yağdı.

1992 yılında Brezilya'da doğan Neymar, futbola 2003 yılında başladı. 2009 yılında profesyonel olan yıldız, Barcelona'da 5 yıl forma terletti.

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Futbol kariyeri dışında saha dışındaki yaşamıyla da ilgi odağı olan Neymar, bir dönem Türk model Elif Aksu ile aşk yaşamıştı.

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Aile hayatıyla da merak uyandıran Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos da en abisi kadar iddialı.

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Rafaella, bikinili paylaşımlarıyla bakana bir daha baktırıyor.

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Rafaella'nın paylaşımlarına ''Deniz kızı gibisin'' ve ''Her halin harika'' yorumları yapılıyor.

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay

Neymar'ın kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Bikinili pozları olay


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