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Neymar 'kilo almışsın' sözlerine yanıt verdi

03.09.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Şili ile oynadığı maçta taraftarların fazla kilo aldığı yönündeki eleştirilerine Neymar yanıt verdi.

Neymar 'kilo almışsın' sözlerine yanıt verdi

Brezilya, Dünya Kupası Elemelerinde Şili'yi 1-0 mağlup etti. Neymar, Brezilyalı taraftarlar tarafından bu müsabakada fazla kilo aldığı yönünde taraftarlar eleştiri aldı.

Neymar, Brezilyalı taraftarların kendisine kilo aldığı yönündeki eleştirilere farklı bir yanıt verdi.

Yıldız futbolcu taraftarlara, "İyi futbol oynamadık ama kazandık. Ben şu anda normal kilomdayım ama bedeni büyük aldım. Bir dahadaki sefere daha küçük beden forma giyeceğim." dedi.

Brezilya, Şili karşısında 64. dakikada Everton'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Neymar Brezilya
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