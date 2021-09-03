Neymar 'kilo almışsın' sözlerine yanıt verdi

Brezilya, Dünya Kupası Elemelerinde Şili'yi 1-0 mağlup etti. Neymar, Brezilyalı taraftarlar tarafından bu müsabakada fazla kilo aldığı yönünde taraftarlar eleştiri aldı.

Neymar, Brezilyalı taraftarların kendisine kilo aldığı yönündeki eleştirilere farklı bir yanıt verdi.

Yıldız futbolcu taraftarlara, "İyi futbol oynamadık ama kazandık. Ben şu anda normal kilomdayım ama bedeni büyük aldım. Bir dahadaki sefere daha küçük beden forma giyeceğim." dedi.

Brezilya, Şili karşısında 64. dakikada Everton'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

