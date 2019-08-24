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Neymar PSG'den yıllık 35 milyon euro maaş istedi

FRANSA HABERLERİ  | 24.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

PSG'den ayrılması beklenen Neymar'ın yeni adresinin neresi olacağı halen merak konusu. Real Madrid ve Barcelona'nın yıldız oyuncu için girişimleri devam ediyor.

Neymar PSG'den yıllık 35 milyon euro maaş istedi

Real Madrid ve Barcelona, Neymar'ın etrafında soğuk savaşa devam ediyor. AS'ın verdiği habere göre hem Neymar, hem de PSG bu sorunun yakın zamanda çözülmesini istiyor.

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Haberde, Neymar'ın talebinin 5 yıllık ve sezon başına 35 Milyon euroluk bir sözleşme olduğu ifade edilirken, Real Madrid'in bu talebi karşılamaya yakın olabileceği de dile getirildi.

PSG, daha önce Barcelona ve Real Madrid'den Neymar için gelen resmi teklifleri geri çevirmişti.

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