Neymar PSG'den yıllık 35 milyon euro maaş istedi

Real Madrid ve Barcelona, Neymar'ın etrafında soğuk savaşa devam ediyor. AS'ın verdiği habere göre hem Neymar, hem de PSG bu sorunun yakın zamanda çözülmesini istiyor.

NEYMAR'IN SANTOS'TAKİ MÜTHİŞ PERFORMANSI

Haberde, Neymar'ın talebinin 5 yıllık ve sezon başına 35 Milyon euroluk bir sözleşme olduğu ifade edilirken, Real Madrid'in bu talebi karşılamaya yakın olabileceği de dile getirildi.

PSG, daha önce Barcelona ve Real Madrid'den Neymar için gelen resmi teklifleri geri çevirmişti.

