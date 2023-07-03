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Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı! Yapılan astronomik teklif bile ortaya çıktı...

03.07.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neymar'ın PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Suudi Arabistan ekiplerinin yıldız oyuncuya teklif yaptığı öğrenilirken Neymar'ın adı Galatasaray ile de anıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar çıkan bu haberin ardından bir hayli heyecanlandırdı. İşte Neymar ve Galatasaray gerçekleri...

Sosyal medyada ortaya çıkan Neymar ve Galatasaray iddiaları ortalığı bir hayli karıştırmış durumda. PSG'den ayrılması beklenen Brezilyalı oyuncunun takım arayışı içinde olduğu ifade edilmişti. Neymar'a Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği ortaya çıktı.

NEYMAR'A ASTRONOMİK TEKLİF

Neymar

Transfer döneminde tüm hamleleri altüst eden Suudi Arabistan pazarı, Neymar için 200 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Neymar'ın henüz karar vermediği öğrenilirken Galatasaray iddialarına henüz yalanlama gelmedi.

PARAYI SEÇMEYECEK

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Neymar'ın yaşından dolayı Suudi Arabistan'dan gelen teklife şimdilik sıcak bakmadığı öğrenilirken Galatasaray iddiaları havada kalmış durumda... Sarı-kırmızılı cepheden yalanlama gelmemesi taraftarları transfer nöbetine başlattı.


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