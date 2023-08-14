Neymar, yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti! 1 saatte kazanacağı para ise dudak uçuklattı...

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Paris Saint-Germain'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lionel Messi ile yollarını ayıran dev kulüpte Kylian Mbappe ve Neymar'ın da gelecekleri merak ediliyordu. Mbappe'nin takımda kalması neredeyse kesinleşirken, Neymar'ın ayrılık isteğini yönetime ilettiği bildirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

The Athletic'in haberine göre Paris'ten ayrılan Neymar, anlaşmaya vardığı Al Hilal için sağlık kontrolünden geçti.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Dünyaca ünlü yıldızın 2 yıllık bir sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtilirken, kazanacağı para da ortaya çıktı.

SAATTE KAZANACAĞI PARA...

Yıllık 150 milyon euroluk bir mukavele üzerinde anlaşan Brezilyalı futbolcunun saatte 17 bin 361 euro (513.742 TL) kazanacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 29 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.

