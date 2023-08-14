SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Neymar, yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti! 1 saatte kazanacağı para ise dudak uçuklattı...

Neymar, yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti! 1 saatte kazanacağı para ise dudak uçuklattı...

14.08.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de yaprak dökümü devam ediyor. Lionel Messi ile yollarını ayıran Fransız devinde Neymar, son oynanan maçın kadrosuna alınmamıştı. Yönetime ayrılık isteğini ileten Brezilyalı yıldızın yeni takımının belli olduğu öne sürüldü. Dünyaca ünlü futbolcunun Al Hilal için sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. İşte detaylar...

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Paris Saint-Germain'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lionel Messi ile yollarını ayıran dev kulüpte Kylian Mbappe ve Neymar'ın da gelecekleri merak ediliyordu. Mbappe'nin takımda kalması neredeyse kesinleşirken, Neymar'ın ayrılık isteğini yönetime ilettiği bildirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

2023-08-03T085616Z_945493338_UP1EJ830OTP0W_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-PSG-KLA-REPORT

The Athletic'in haberine göre Paris'ten ayrılan Neymar, anlaşmaya vardığı Al Hilal için sağlık kontrolünden geçti.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

2023-08-03T082128Z_58074588_UP1EJ830N7Q07_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-PSG-KLA-REPORT

Dünyaca ünlü yıldızın 2 yıllık bir sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtilirken, kazanacağı para da ortaya çıktı.

SAATTE KAZANACAĞI PARA...

2023-08-01T100358Z_1580862106_UP1EJ810RYJ6L_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-PSG-INT

Yıllık 150 milyon euroluk bir mukavele üzerinde anlaşan Brezilyalı futbolcunun saatte 17 bin 361 euro (513.742 TL) kazanacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 29 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda ameliyat edildi! Haftalarca futbol yok...Arda ameliyat edildi! Haftalarca futbol yok...
Fenerbahçe, yeni kalecisini İstanbul'a getiriyor!Fenerbahçe, yeni kalecisini İstanbul'a getiriyor!
Alex Oxlade-Chamberlain kimdir?Alex Oxlade-Chamberlain kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Neymar Al Hilal psg yaşında yeni yıllık sezon maçı maçın neymar,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"
Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.