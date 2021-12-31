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Nezarethanedeki kuzenine dönerin arasında uyuşturucu götüren sanığa dava

31.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nezarethanedeki kuzenine dönerin arasında uyuşturucu götüren sanığa dava

Adana'da nezarethanedeki kuzenine ekmek arası dönerin içinde uyuşturucu götürdüğü belirlenen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adli kontrol tedbiri bulunan G.C.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

G.C.G. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, G.C.G'nin bir soruşturma nedeniyle Akıncılar Polis Merkezi Amirliği nezarethanesinde gözaltında bulunan kuzeni D.G'ye yemek getirdiğini söylediği, ona iletmeleri için polislere poşet bıraktığı belirtildi.

Şüphe üzerine poşetin polislerce incelenmeye alındığı ve ekmek arası dönerin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiği anlatılan iddianamede, G.C.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık G.C.G, iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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