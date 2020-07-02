Nice, Olympique Lyon'dan Amine Gouiri'yi transfer etti

Nice Kulübü, 20 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız forvet Gouiri ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Olympique Lyon Kulübü ise transferin 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Gouiri, altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da 2017'de A takıma yükselmişti. Gouiri, Olympique Lyon formasıyla 15 maçta forma şansı bulmuştu.
(AA)
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