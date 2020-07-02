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Nice, Olympique Lyon'dan Amine Gouiri'yi transfer etti

FRANSA HABERLERİ  | 02.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, Olympique Lyon'dan Amine Gouiri'yi kadrosuna kattı.

Nice, Olympique Lyon'dan Amine Gouiri'yi transfer etti

Nice Kulübü, 20 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız forvet Gouiri ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Olympique Lyon Kulübü ise transferin 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Gouiri, altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da 2017'de A takıma yükselmişti. Gouiri, Olympique Lyon formasıyla 15 maçta forma şansı bulmuştu.

(AA)


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