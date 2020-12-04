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Nice'te Patrick Vieira'nın görevine son verildi

FRANSA HABERLERİ  | 04.12.2020 14:54 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te teknik direktör Patrick Vieira ile yollar ayrıldı.

Nice'te Patrick Vieira'nın görevine son verildi

Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi. Nice kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 44 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Vieira'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Takımın yardımcı antrenörlerinden Rumen Adrian Ursea'nın teknik direktörlük görevini devralacağı belirtildi.

Bu sezon Vieira yönetiminde Ligue 1'de çıktığı 11 maçta 17 puan toplayan ve 11. sırada bulunan Nice, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Almanya ekibi Bayer Leverkusen'e 3-2 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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