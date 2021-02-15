Nicki Minaj'ı sarsan ölüm! Çarpıp kaçmıştı...

Gerçek adı Onika Tanya Maraj olan ünlü rapçi Nicki Minaj'ın babası yaşamını yitirdi. Minaj'ın 64 yaşındaki babası, New York'ta kendisine bir araba çarpıp, kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Nassau Bölge Polisi'nin açıklamalarına göre; Robert Maraj, cuma günü 18.15 sularında Long Island'da bir yolun kenarında yürüyordu. Bu sırada Maraj'a bir otomobil çarpıp, daha sonra durmadan yoluna devam etti.

New York Times'ın haberine göre; Maraj, kaldırıldığı hastanede cumartesi günü hayatını kaybederken, polisler ise kazayı görenleri arıyor.

Trinidad'da doğan ve New York'ta büyüyen 38 yaşındaki ünlü rapçi ise henüz babasının ölümüyle ilgili bir açıklama yapmadı.

