Defne Samyeli Naci Görür'ün "Büyük deprem geliyorum diyor" sözüne tepki gösterdi! Deprem vergilerini hatırlattı

İstanbul'da merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem pek çok ilde hissedildi. Büyük korku yaratan depremin ardından peş peşe gelen depremler sonrası gözler deprem uzmanlarına çevrildi.

Candaş Tolga Işık deprem sonrası hemen Prof. Dr. Naci Görür'ü aradı. Işık paylaşımında şunları söyledi:

"Az önce Naci Görür'le konuştum; 'Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbul'la ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı.'"

Defne Samyeli bu paylaşımı görünce depreme karşı alınan önlemlerin yetersizliğini hatırlatarak tepki gösterdi:

"Sanki sessiz ve hazırlıksız bir şekilde kaderimize razı, bekliyoruz. Deprem vergisi falan konularına hiç girmiyorum."