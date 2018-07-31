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Nicklas Bendtner ve sevgilisi çırılçıplak denize girdi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Danimarkalı futbolcu Nicklas Bendtner ve sevgilisinin sosyal medyada paylaşatığı fotoğraflar olay yarattı.

Sevgilisi Philine Roepstorff ile göle çırılçıplak giren Bendtner'in fotoğrafları görenleri şoke etti.

Nicklas Bendtner ve sevgilisi çırılçıplak denize girdi!

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Arsenal'da bir dönem forma giyen Danimarkalı golcü Bendtner, sevgilisi ile görüntüleri ile gündeme geldi.

Arsenal'da bir dönem forma giyen Danimarkalı golcü Bendtner, sevgilisi ile görüntüleri ile gündeme geldi.
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30 yaşındaki golcü futbolcu ünlü model Philine Roepstorff ile bir birliktelik yaşıyor.

30 yaşındaki golcü futbolcu ünlü model Philine Roepstorff ile bir birliktelik yaşıyor.
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Sezonun stresini atmak isteyen Bendtner, sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarttı.

Sezonun stresini atmak isteyen Bendtner, sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarttı.
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Norveç'te tatil yapan ikili Trondheim'de yer alan göle çırılçıplak girdiler.

Norveç'te tatil yapan ikili Trondheim'de yer alan göle çırılçıplak girdiler.
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İkili Instagram hesaplarından bu fotoğrafları paylaşınca gündeme bomba gibi düştü.

İkili Instagram hesaplarından bu fotoğrafları paylaşınca gündeme bomba gibi düştü.
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Model olan Philine Roepstorff'un Instagram hesabında 258 bin takipçisi bulunuyor.

Model olan Philine Roepstorff'un Instagram hesabında 258 bin takipçisi bulunuyor.
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
9 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
10 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
11 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
12 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
13 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
14 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
15 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
16 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
17 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
18 / 18

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!

Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Anahtar Kelimeler:
nicklas bendtner Philine Roepstorff

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