Sevgilisi Philine Roepstorff ile göle çırılçıplak giren Bendtner'in fotoğrafları görenleri şoke etti.
Nicklas Bendtner ve sevgilisi çırılçıplak denize girdi!
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Arsenal'da bir dönem forma giyen Danimarkalı golcü Bendtner, sevgilisi ile görüntüleri ile gündeme geldi.
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30 yaşındaki golcü futbolcu ünlü model Philine Roepstorff ile bir birliktelik yaşıyor.
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Sezonun stresini atmak isteyen Bendtner, sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarttı.
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Norveç'te tatil yapan ikili Trondheim'de yer alan göle çırılçıplak girdiler.
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İkili Instagram hesaplarından bu fotoğrafları paylaşınca gündeme bomba gibi düştü.
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Model olan Philine Roepstorff'un Instagram hesabında 258 bin takipçisi bulunuyor.
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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Nicklas Bendtner sevgilisiyle çırılçıplak denize girdi!
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