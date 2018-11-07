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Anelka geri döndü! Yeni görevi şaşırttı

FRANSA HABERLERİ  | 07.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Nicolas Anelka, Fransa Ligi takımlarından Lille'de göreve başladı. Lille, altyapı hücum antrenörü olarak Nicolas Anelka ile anlaştıklarını resmen duyurdu.

Anelka geri döndü! Yeni görevi şaşırttı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka'yı hücum antrenörlüğüne getirdi.

Lille Kulübü, 39 yaşındaki Anelka'nın takımdaki genç oyuncular için hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi takımlarda da oynadı. Anelka, futbolu bırakmadan önce Hindistan'ın Mumbai City takımında mücadele etti.

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