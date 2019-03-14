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Nicolas Gaitan, Chicago Fire takımına transfer oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.03.2019 21:15 | Son Güncelleme

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Chicago Fire, Çin'in Dalian Yifang takımından ayrılan Arjantinli oyuncu Nicolas Gaitan'ı kadrosuna kattı.

Nicolas Gaitan, Chicago Fire takımına transfer oldu

Chicago Fire Kulübü, 31 yaşındaki Gaitan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, ülkesinin Boca Juniors, Portekiz'in Benfica, İspanya'nın Atletico Madrid takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl Dalian Yifang'a transfer olmuştu.

Arjantin Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen Gaitan, Çin kariyerinde 30 maça çıktı ve 2 gol attı.

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Nicolas Gaitan Chicago Fire

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