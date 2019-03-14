Nicolas Gaitan, Chicago Fire takımına transfer oldu

Chicago Fire Kulübü, 31 yaşındaki Gaitan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, ülkesinin Boca Juniors, Portekiz'in Benfica, İspanya'nın Atletico Madrid takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl Dalian Yifang'a transfer olmuştu.
Arjantin Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen Gaitan, Çin kariyerinde 30 maça çıktı ve 2 gol attı.
Ve Gökhan Töre kararını verdi!
Mustafa Cengiz'den bomba UEFA itirafı
İşte Salih Uçan'ın yeni hocası
Barcelona'dan Japonya'ya sürpriz transfer
Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı!
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Balıkesir şokta! Transfer yasağı...
Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!
Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!
Kararını verdi, sezon sonu gidiyor
''F.Bahçe'nin çok kötü oyuncuları var''
Fatih Tekke dönemi sona erdi
Rodallega ve Hosseini antrenmanı tamamlayamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum