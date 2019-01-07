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Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.01.2019 12:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı takımda ilk antrenmanına çıktı.

Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

Siyah-beyazlıların, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Isimat-Mirin de yer aldı.

Antalya kampına dün akşam dahil olan Isimat-Mirin, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

QUARESMA YARIDA BIRAKTI
Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden Ricardo Quaresma saha kenarına geldi. Kısa süreli bir tedavi uygulanan Portekizli futbolcu, bacağına sarılan buzla idmanın bir bölümünü kenardan takip etti. Quaresma idman bitmeden sahadan ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Burak Yılmaz'a, takımdan ayrı salonda özel idman programı uygulanırken, baldırında ağrı hisseden Caner Erkin ile Mustafa Pektemek de salonda çalıştı.

NEŞELİ ANTRENMAN
Beşiktaş'ın sabah antrenmanı oldukça neşeli geçti. Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

SERDAL ADALI ANTRENMANI İZLEDİ
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı da antrenmanı takip etti. Adalı ile transfer komitesi üyesi Melih Aydoğdu da idmanı izleyenler arasında yer aldı.

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